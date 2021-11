Le marché du jouet d'occasion augmente sur les sites de petites annonces

Le Bon Coin

En cette deuxième quinzaine de novembre, les annonces de jouets d’occasion commencent à affluer sur Leboncoin, site spécialisé dans la publication en ligne de petites annonces explique Le Figaro.

«C’est un phénomène que l’on constate tous les ans, relève une porte-parole de la plateforme. Mais cette année, la perspective d’une pénurie sur certains produits a accentué le phénomène.» Les offres de jeux et de jouets sont 42 % plus nombreuses qu’il y a un an. La progression est de 60 % pour les consoles et jeux vidéo. Les consommateurs s’y sont pris à la fois plus tôt, et de façon plus massive.

Le marché de la seconde main pèse plus de 7 milliards d’euros en France selon le cabinet Xerfi, et croît de 15 % à 20 % par an précise Le Figaro.

Selon un sondage réalisé par Kantar pour eBay, 53 % des consommateurs iront piocher du côté de l’offre de seconde main pour leurs cadeaux de fin d’année, contre 50 % l’année dernière.