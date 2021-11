Fortnite

Le jeu phénomène Fortnite, qui réunit en ligne 350 millions d’adeptes à travers le monde, va se retirer de Chine, a annoncé son éditeur, Epic Games note Le Monde.

« Le 15 novembre à 11 heures, nous éteindrons les serveurs du jeu et les joueurs [en Chine] ne pourront plus se connecter », a écrit l’entreprise américaine dimanche 31 octobre dans un communiqué. Dès le lendemain, il était impossible pour les nouveaux joueurs de s’inscrire depuis la Chine.

Cette décision survient alors que le serrage de vis de la Chine en matière d’usages numériques et de jeux vidéo s’accélère depuis un an, et plus encore depuis cet été. Depuis la fin du mois d’août, la pratique des jeux vidéo en ligne est ainsi interdite aux mineurs pendant la semaine, et limitée à trois heures le week-end.