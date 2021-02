Le gouvernement s'inquiète pour la jeunesse

Université

"«C’est dur d’avoir 20 ans en 2020», a reconnu Emmanuel Macron, le 14 octobre. Quatre mois plus tard, et malgré le changement d’année, la situation ne s’est guère améliorée. Pis, la précarité s’ajoute à l’angoisse de l’avenir et les jeunes viennent de plus en plus nombreux gonfler les files d’attente des distributions d’aides alimentaires" constate Le Figaro.

Emmanuel Macron avait déjà annoncé deux repas par jour à 1 euro dans les restaurants universitaires, et promis un soutien moral grâce au «chèque psy». Mais cela ne suffit pas.

"Une nouvelle aide exceptionnelle à destination des étudiants boursiers est à l’étude. Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, planche sur la question de l’accès aux stages. Stanislas Guerini, patron de La République en marche, propose le «capital jeune», un prêt de 10.000 euros à taux zéro." précise le quotidien.