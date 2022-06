Le gouvernement augmente de 3,5% le salaire des fonctionnaires, les syndicats veulent nettement plus

Philippe Martinez CGT

"Face au niveau d’inflation sans précédent, nous avons pris une mesure exceptionnelle : l’augmentation générale du point d’indice de la Fonction Publique de 3,5%." annonce le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini.

Le ministre précise : "C'est la plus forte augmentation depuis 37 ans !"

"Un mois après ma nomination, je m’engage à prendre des décisions fortes pour protéger le pouvoir d’achat des agents de la Fonction Publique." ajoute Stanislas Guerini.

"Elles sont le fruit de mes échanges avec les représentants des organisations syndicales & des employeurs des trois fonctions publiques".

"Il n’est pas certain que l’argumentation suffise cependant à convaincre le secteur public analyse Le Monde.

Le Monde précise : "La CGT demandait « 10 % a minima », une rétroactivité au 1er janvier et une indexation du point d’indice sur l’inflation. (...) Pour la CGT, 3 % ou 4 % d’augmentation du point, « ce serait du mépris et de la provocation ». Force ouvrière (FO) réclamait, lundi encore, « une revalorisation du point d’indice et un rattrapage des pertes subies depuis 2000, à savoir 25 % », assorties de diverses mesures financières. La CFDT de son côté, souhaitait que la hausse soit « bien supérieure à 3 % »".