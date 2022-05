Le député ex-LREM M'jid El Guerrab condamné à trois ans de prison, dont un ferme, et deux ans d’inéligibilité

M'jid El Guerrab prend la parole lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris. 3 juillet 2018

Le député ex-LREM de la 9e circonscription des Français établis hors de France (Maghreb et l'Afrique de l'Ouest), a été condamné ce jeudi à trois ans de prison et à deux ans d'inéligibilité pour l'agression à coups de casque de l'ancien responsable socialiste Boris Faure en 2017. Condamné à un an de prison ferme, M’jid El Guerrab ne passera pas par la case prison : sa peine sera aménagée en détention à domicile avec un bracelet électronique, a précisé le tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire remonte au 30 août 2017. M'jid El Guerrab et Boris Faure s’étaient croisés par hasard, rue Broca à Paris. Une conversation s’envenime avant de virer à l’altercation, le responsable socialiste reprochant au député LREM son départ du PS pour la République en Marche. M'jid El Guerrab assène alors à Boris Faure deux coups de casque sur le crâne. Atteint d'un traumatisme crânien et d'une hémorragie cérébrale, le socialiste est opéré en urgence, passe trois jours en réanimation, avant d'être hospitalisé à nouveau quelques jours plus tard. Pour sa défense, l’ex député LREM affirme avoir été victime d'injures racistes.