Le déficit de la Sécu sera plus important que prévu en 2023 et 2024, puis va se creuser et doubler d'ici 2027, selon l'avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

© MARC LE CHELARD / AFP Hausse du déficit Le déficit du budget de la Sécurité sociale va se creuser d’ici 2027 La facture sera plus importante que prévu en 2023 et 2024.

Ajouter au classeur Lecture Zen Le déficit du budget de la Sécurité sociale va se creuser d’ici 2027 avec Atlantico Rédaction