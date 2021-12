Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) dit oui à la vaccination de tous les 5-11 ans

Enfants

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) se dit favorable à la vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans.

Le CCNE rapelle que le 12 décembre 2021, 3 826 225 adolescents de 12 à 17 ans sont complètement vaccinés, soit 76,6% de la population de cette tranche d’âge. Au cours de l’automne 2020, l’incidence des infections à SARS-CoV-2 en Pédiatrie était croissante avec l’âge, les incidences les plus élevées étant mesurées chez les 15-17 ans. Au cours de l’automne 2021, l’incidence la plus élevée est désormais observée chez les 6-10 ans et est 2,6 fois plus élevée que chez les 15-17 ans au cours de la semaine 48.

La population des enfants de 5 à 11 ans représente 5 514 210 enfants (données INSEE au 1er janvier 2020). Selon les données fournies par Santé Publique France, entre le début de la pandémie et le 31 octobre 2021, 417 810 cas d’enfants infectés ont été recensés dans cette tranche de la population, dont 28% étaient symptomatiques.

Même s’il est maintenant admis que la vaccination (2 doses) ne prévient que partiellement la transmission virale, les données actuelles suggèrent que le bénéfice de la vaccination chez les adolescents (12-17 ans) est réel en termes de morbidité et de scolarisation. Si la vaccination est proposée aux enfants de 5 à 11 ans, mais on peut admettre que les bénéfices attendus iront très probablement dans le même sens que ceux identifiés chez les adolescents.

Sous réserve des retours prochains de la pharmacovigilance aux Etats-Unis21 ou en Israël et dans l’hypothèse où l’observation en vie réelle n’indique pas d’effets secondaires non repérés par les études cliniques, le CCNE considère que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans est éthiquement acceptable dans le contexte actuel, mais il faut laisser le choix aux parents