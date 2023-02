Alors que "Les moteurs des camions et des voitures sont de plus en plus performants {et} les entreprises ont réduit leurs émissions…" explique Antoine Martin, président de l'association pour le respect du site du Mont-Blanc, les particules émises par le chauffage au bois ont représenté en 2020 quelque 27 % des émissions nationales en PM 10 [particules < à 10 micromètres]. C'est 42,5 % des émissions en PM 2,5 [< à 2,5 micromètres] et 57 % des émissions en PM 1.0 [< à 1 micromètre].

Chaque année la pollution aux particules fines PM 2,5 provoque, , 40 000 morts en France