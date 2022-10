Laurent Wauquiez critiqué pour un dîner à 100.000 euros rassemblant 90 personnes

Laurent Wauquiez

Selon Mediapart, le président de la région Auvergne - Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a utilisé 100 000 euros d’argent régional pour un dîner réunissant 90 personnalités. Un événement censé créer « des synergies entre acteurs régionaux » selon ses proches. Le dîner d’un homme en campagne présidentielle, dénonce l’opposition.

Le premier « dîner des sommets » avait rassemblé au printemps une soixantaine de convives à l’Institut Paul-Bocuse, près de Lyon. La deuxième édition, à laquelle s’est intéressé Mediapart, s’est tenue le 23 juin dernier au château de La Chaize, dans le Beaujolais, propriété du millionnaire Christophe Gruy.

"Selon nos informations, le coût total de ce dîner qui a rassemblé environ 90 personnes atteint un peu plus de 100 000 euros, dont notamment près de 19 751,11 euros de traiteur et 45 435,67 euros de location de mobilier et de matériel son et lumière. Soit une addition finale de plus de 1 100 euros par convive" écrit Mediapart.

Pierre Oliver, élu LR de Lyon (Rhône) qui siège également au conseil régional, défend, lui, l’organisation de cette soirée : « Quand on a pour mission de faire de la relocalisation, ça ne me choque pas de créer un lieu où les chefs d’entreprise et les grands décideurs peuvent se retrouver » ajoute Le Parisien

Johann Cesa et Najat Vallaud-Belkacem (PS) pointent la contradiction de « celui qui se présente comme le meilleur gestionnaire de France » et qui organise « ces repas où il régale ses amis » note Le Parisien.