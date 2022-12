Valorisation en baisse

Selon le rapport annuel « State of European Tech 2022 » du fonds de capital-risque britannique Atomico

Près de 400 milliards de dollars de valorisations - publiques et privées - sont partis en fumée en 2022, d'après le rapport annuel State of European Tech 2022 du fonds de capital-risque britannique Atomico cité par Les Echos.

De plus, cette année, le montant des levées de fonds sur le Vieux Continent a atteint 85 milliards de dollars (81 milliards d’euros), en recul de 18 % par rapport à 2021, qui avait connu un niveau record d’investissement, à 104 milliards de dollars écrit Le Monde.

Les introductions en Bourse se sont aussi effondrées. Seules 22 entreprises technologiques s’y sont risquées jusque-là en 2022, contre 143 en 2021. Dans ce contexte, on ne compte que 31 nouvelles licornes (les sociétés dont la valorisation dépasse le milliard de dollars) en Europe en 2022, contre 105 un an plus tôt ajoute Le Monde.