La vaccination est une priorité nationale a déclaré Emmanuel Macron en annonçant que les enseignants seront vaccinés dès que possible

Emmanuel Macron

"Avant la fin de l'été, l'objectif que que tous les Français adultes qui le souhaitent soient vaccinés" a expliqué ce matin Emmanuel Macron, au cours d'une conférence de presse, dans une pharmacie, à Valenciennes

"La première chose c'est d'avoir des doses, on se bat, l'Union Européenne est très mobilisée. Il faut poursuivre la pression très forte pour que les contrats soient honorés" "La vaccination est une priorité nationale, il n'y a pas de jour férié. Il n'y a pas de trêve".

"Nous avons deux vaccins qui ont des conditions de stockage exigeantes Pfizer et Moderna. Il faut aller chercher tous nos concitoyens de plus de 75 ans pour qu'ils puissent se faire vacciner avec ces deux vaccins".

"Le vaccin AstraZeneca peut être diffusé beaucoup plus simplement, il est ouvert aux personnes de plus de 55 ans qui ont des comorbidités via nos pharmaciens et nos médecins".

Et "à partir de mi-avril, si tout va bien on aura le vaccin Johnson & Johnson". Le président a aussi annoncé une campagne de vaccination pour les enseignants dès que possible, peut-être en avril.

Il a par ailleurs mis l'accent sur l'importance du télétravail en faisant appel à la bonne volonté des entreprises