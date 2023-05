La SNCF veut doubler le nombre de passagers en Ouigo d'ici 2030

La SNCF a lancé son TGV à bas coûts il y a 10 ans.

La SNCF veut doubler d'ici 2030 le nombre de passagers de son TGV à bas coûts Ouigo, avec davantage de rames rénovées et de nouvelles destinations en France et ailleurs en Europe, a indiqué mercredi SNCF Voyageurs. "Notre objectif est de continuer à développer Ouigo", a déclaré à des journalistes le directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, à l'occasion des dix ans de ce train lancé en avril 2013 entre Marne-la-Vallée, Marseille et Montpellier.

"On veut doubler le nombre de voyageurs qui prennent des trains low-cost SNCF Ouigo d'ici 2030", de 24 à 50 millions, sur un nombre de passagers des trains à grande vitesse qui passerait de 140 à 230 millions, a-t-il précisé. Ces chiffres comprennent les liaisons en Europe, notamment l'Espagne où Ouigo s'est lancé en 2021.

TGV-Intercités -une direction de SNCF Voyageurs- entend pour ce faire agrandir le parc dédié à ce TGV à bas coûts, qui doit passer de 28 à 50 rames à la faveur de la rénovation "à mi-vie", c'est-à-dire après quinze à vingt ans de service, de TGV classiques. Les Ouigo les plus anciens vont être parallèlement rafraîchis et mis aux nouvelles normes.

Alain Krakovitch promet d'ailleurs "plus de confort", avec des sièges améliorés, des prises partout, un "espace de convivialité", etc. Les rames nouvelle formule auront plus de sièges et accueilleront des vélos. Le patron des TGV entend lancer de nouvelles destinations en France et en Europe, mais il n'a rien dévoilé mercredi.