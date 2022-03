La Serbie, ce pays européen où Vladimir Poutine serait élu triomphalement s’il s’y présentait

Prêtres orthodoxes en Serbie

Le président serbe Aleksandar Vučić sait que "la Russie est devenue complètement inutile pour la Serbie", mais il maintiendra sa rhétorique pro-Poutine pour plaire à son électorat à l'approche des élections du 3 avril, déclare Orhan Dragaš, expert en sécurité en Belgrade cité par Euractiv.

Le mois dernier, Vučić a dissous le Parlement et a appelé à la tenue d'élections législatives anticipées le 3 avril, un an et demi après avoir formé le gouvernement à la suite d'un vote boycotté par la principale opposition. Parallèlement aux élections parlementaires et présidentielles, les Serbes voteront aux élections municipales dans la capitale de Belgrade.

Vučić est considéré comme un leader autocratique, mais Dragaš prédit qu'il restera président.

Dragas estime que le président Vučić continue de jongler avec le sentiments pro-russes de son électorat car si Poutine était candidat en Serbie, il obtiendrait plus de 70% des voix",

Dans les circonstances actuelles, Dragaš dit que la Serbie n'a d'autre choix que de se tourner vers l'Occident. Les négociations de l'UE sont en cours depuis 2014, même si les progrès ont été lents. Mais malgré cela, l'UE est le principal partenaire commercial de la Serbie, la Russie ne représentant que 6 à 7 % des échanges conclut Euractiv.