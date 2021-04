La saleté de Paris dénoncée sur Twitter : selon Anne Hidalgo l'extrême droite est à la manoeuvre

Anne Hidalgo

«C'est une méthode assez simple de trumpisation de la vie politique qui est à l'œuvre un peu partout, y compris en France» Anne Hidalgo n'a pas mâché ses mots, ce matin, sur RTL, quand elle a dénoncé la campagne de photos diffusées sur Twitter avec le hastag #SaccageParis.

Non seulement cela relève des méthodes Trump, mais ce n'est pas tout : selon elle "C'est plus qu'une campagne de dénigrement, regardez on a pu faire le décryptage, remonter jusq'au premier hashtag qui a été fait, voir quels étaient les sites, les gros comptes qui ont d'ailleurs beaucoup de proximité avec l'extrême-droite".

Elle demande que les médias fasse la part de la réalité et de ce qui est faux. Et ajoute que les Parisiens qu'elle a rencontré dans les rues de Paris ce week-end ne lui ont pas parlé de la propreté de la capitale

Cela relève selon elle aussi d'un problème de "civisme". Hidalgo rappelle qu'elle a promis de doubler le budget de la propreté à Paris.

La maire évoque de futurs moyens décentralisés au profit des maires d'arrondissement qui sera engagée avant l'été