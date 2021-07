La quatrième vague est là selon Gabriel Attal : "une hausse de ce type aussi forte, aussi soudaine, nous n'en avions jamais connu"

Gabriel Attal

"Nous sommes entrés dans une quatrième vague du virus", a confirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, lundi 19 juillet, à l'issue du Conseil des ministres souligne LCI.

"Nous constatons une vague plus rapide, une pente plus raide que les précédentes. Elle peut monter très vite et très haut. Le taux d'incidence atteint désormais 86 pour 100.000 personnes au niveau national, soit une augmentation de près de 125% en une semaine"

"Une hausse de ce type aussi forte, aussi soudaine, nous n'en avions jamais connu depuis le début de l'épidémie dans notre pays. Le nombre de nouveaux cas détectés a doublé en une semaine et depuis plusieurs jours, nous avons franchi le seuil des 10.000 cas positifs chaque jour",

"Seize départements avaient un seuil d'incidence supérieur au taux d'alerte (fixé à 50 pour 100.000 habitants, ndlr) vendredi. Ils sont ce (lundi) soir 39 départements à le dépasser", a précisé le le porte-parole du gouvernement.