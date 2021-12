La prise de rendez-vous pour vacciner les 5-11 ans ouvre ce matin

Olivier Véran

A trois jours de Noël, l'exécutif est sous tension sanitaire. La raison: la prise de pouvoir fulgurante du variant Omicron, qui représente désormais 20% des cas en France souligne BFM TV.

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est officiellement ouverte, a annoncé mercredi 22 décembre le ministre de la Santé Olivier Véran, sur le plateau de RMC/BFM TV.

Mais, les adolescents n'auront pas accès à la dose de rappel dans l'immédiat. Olivier Véran a expliqué qu'ils n'y étaient pas éligibles "pour l'instant";

Olivier Véran a aussi déclaré sur BFM TV : "Je souhaite accélérer et permettre la dose de rappel dès 4 mois après l'injection dès la semaine prochaine, au lieu de janvier".

Interrogé sur le nouveau vaccin Novavax, que vient d'approuver le régulateur européen, pour savoir si on devait s'attendre à voir Novavax être utilisé en France, le ministre a répondu : "On privilégie l'ARN Messager, c'est le plus sûr".