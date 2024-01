La porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, défend la ministre de l’Education nationale, Amélie Oudéa-Castéra, face à la polémique

Prisca Thévenot était l'invitée de la matinale de France Inter ce lundi 15 janvier.

La ministre de l'Education nationale, Amélie Oudéa-Castéra, est critiquée depuis plusieurs jours suite à ses déclarations et ses justifications sur la scolarisation de ses enfants dans le privé. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, a tenu à la défendre dans le cadre d'une interview accordée à France Inter, ce lundi 15 janvier :

« Je ne sais pas si elle a menti », a confié Prisca Thevenot.

Selon la porte-parole du gouvernement, la ministre de l'Education nationale, Amélie Oudéa-Castéra, a juste « expliqué pourquoi son fils aîné a été scolarisé dans le privé. Maintenant, ce que je retiens aussi c'est que, depuis samedi on parle beaucoup des enfants et de la vie privée d'une ministre or, nous sommes là nous, engagés pour parler des Français et des Françaises en général. Je vous le dis en tant que porte-parole du gouvernement aujourd'hui mais je pourrais vous le dire en tant qu'ancienne députée ou en tant que militante engagée du quotidien : je veux bien qu'on réponde à la question de comment on travaille sur les heures non remplacées. Je suis moi-même mère de famille de deux enfants, 7 et 9 ans et oui, nous sommes confrontés à ces heures non remplacées. Ce n'est pas pointer du doigt les enseignants et les professeurs, au contraire ! C'est grâce à eux que l'école publique tient et nous devons continuer à les soutenir et à travailler sur l'attractivité de ces métiers-là ».

La rédaction de Libération a publié le témoignage de l’ancienne institutrice du fils d'Amélie Oudéa-Castéra, qui contredit la version de la ministre de l'Éducation nationale pour justifier la scolarisation de ses trois enfants dans un établissement privé.

Après des révélations publiées par Mediapart, Amélie Oudéa-Castéra a expliqué avoir inscrit ses enfants à Stanislas, un prestigieux établissement privé catholique, en raison du trop grand nombre d’heures non remplacées subies par son fils aîné dans le public, en 2009. L’ancienne institutrice de son fils a affirmé à Libération n’avoir jamais été absente, durant les 6 mois où cet enfant a été scolarisé à l’école publique.