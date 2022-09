La Pologne demande des réparations de guerre à l'Allemagne

drapeau Pologne

Le gouvernement polonais a estimé jeudi 1er septembre le coût financier des pertes de la Seconde Guerre mondiale à mille trois cents milliards d'euros et a déclaré qu'il allait «demander à l'Allemagne de négocier ces réparations» indique Le Figaro.

«C'est une somme importante de 6,2 trillions» de zlotys (1300 mds EUR), a déclaré lors d'une conférence le vice-premier ministre Jaroslaw Kaczynski, chef du parti Droit et Justice au pouvoir, ajoutant que le processus avant que la Pologne ne reçoive ces réparations serait «long et difficile». Dans ce total «une partie très importante est la compensation pour la mort de plus de 5,2 millions de citoyens polonais», a-t-il souligné.