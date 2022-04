La plus longue infection au Covid-19 jamais enregistrée a duré plus de 16 mois pour un patient britannique, selon une nouvelle étude

Des infirmières aident un patient pour qu'il essaye de marcher à nouveau après s'être remis du Covid-19 dans le service du King's College Hospital de Londres, le 27 janvier 2021

Un citoyen britannique a été testé positif pendant plus d’un an.

Le plus important cas de contaminations à la Covid-19 jamais enregistré a été recensé au Royaume-Uni. Un patient avait été testé positif à la Covid-19 pour la première fois à la mi-2020 et présentait des problèmes respiratoires. Il était resté positif à tous les tests (environ 45) jusqu'à sa mort 505 jours plus tard (plus de seize mois). Il s'agit du plus long cas connu d'infection au Covid. Ce patient représente donc le plus long cas d'infection au Covid-19 jamais connu. Ces résultats émanent d’une étude consacrée à l'évolution du virus chez les patients immunodéprimés, selon des informations de la BBC.

Cette étude a été menée par des chercheurs du King's College London et de l'hôpital londonien Guy's and St Thomas. Elle s'est penchée entre mars 2020 et décembre 2021 sur le cas de neuf patients immunodéprimés présentant une infection persistante au virus, des cas de Covid qui perduraient et se prolongeaient. Tous ont été positifs au minimum pendant huit semaines, deux l'ont été pendant plus d'un an. Parmi les neuf patients, quatre sont décédés et quatre ont fini par guérir. Un dernier malade était toujours infecté début 2022, 412 jours après avoir été testé positif pour la première fois.

« Les patients immunodéprimés avec une infection persistante ont peu de chances de survie, et de nouvelles stratégies de traitements sont nécessaires de manière urgente pour mettre fin à leur infection », selon le Dr Gaia Nebbia ayant participé à cette étude et citée par l’AFP.

Ces travaux visaient à étudier les mutations du virus chez les patients infectés pendant des mois. Chez un des malades, le virus était porteur de 10 mutations apparues séparément dans plusieurs variants majeurs, notamment Alpha, Gamma et Omicron.

« Nous avons voulu caractériser l'évolution virale chez ces individus qui pouvaient accumuler des mutations au cours de leur infection persistante. C'est une des hypothèses pour l'émergence de variants », selon le Dr Gaia Nebbia. Elle souligne que des mutations du virus ont été observées chez cinq des neufs malades.

Selon les estimations de l'Office national des statistiques publiées ce vendredi, 38,5 millions de personnes ont eu le Covid en Angleterre entre fin avril 2020 et mi-février 2022, soit 70% de la population.

Avec le cas particulier de ce patient, les médecins britanniques pensent avoir documenté la plus longue infection à la Covid-19 jamais enregistrée. Les infections prolongées sont rares mais pourraient jouer un rôle majeur, selon les chercheurs, car elles pourraient donner naissance à de nouveaux variants du Covid.