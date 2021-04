Commerce avec la Chine

"Le Conseil d’analyse économique (CAE) analyse les effets de l’ouverture à la Chine : des gains de pouvoir d’achat massifs et très largement répartis (30 milliards d’euros de pouvoir d’achat en plus par an, soit 1 000 euros par ménage), des destructions d’emplois inférieures à 104 000 postes depuis les années 2000 mais concentrées sur les actifs peu qualifiés. Une inégalité qui doit être mieux corrigée pour que la mondialisation reste soutenable" souligne L'Opinion

La mondialisation permet d’accroître le pouvoir d’achat des consommateurs en faisant baisser les prix et en accroissant la qualité des produits, rappelle le CAE dans son étude.

Les gains de la mondialisation « sont très diffus mais les pertes très concentrées, résume Philippe Martin, président du CAE. Il faut développer des aides publiques efficaces pour cibler précisément ces perdants. »