La moitié des 18-24 ans se désintéresse de la politique

Institut Montaigne

« Une partie importante des jeunes ne se reconnaît aucune proximité avec un parti ou une tendance politique, soit par méconnaissance, soit par désintérêt et peut-être aussi par rejet », avancent Olivier Galland, directeur de recherche émérite au CNRS, et Marc Lazar, professeur de sociologie et d’histoire à Sciences Po qui ont mené une enquête pour le compte de l’Institut Montaigne, sur la base d’un panel de 8 000 jeunes de 18 à 24 ans, constitué par Harris interactive souligne Le Monde.

"43 % des jeunes sondés disent ne pas avoir d’idées assez précises pour se positionner sur l’échelle gauche-droite, et 55 % ne peuvent indiquer de préférence partisane, soit parce qu’ils ne connaissent pas assez les partis (36 %), soit parce qu’aucun ne correspond à leur choix (19 %)" note Le Monde.

"Et cela vaut pour toutes les formations politiques : le cas d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV) est « symptomatique », relève les enquêteurs : bien que l’écologie soit une préoccupation reconnue comme majeure par cette catégorie de population, à peine plus d’un sur dix déclare se sentir proche de ce parti." ajoute Le Monde.