La mise en place d'un impôt mondial sur les entreprises de 15 % rapporterait 6 milliards d'euros à la France

La mise en place d'un taux minimum d'imposition mondial sur les bénéfices des multinationales fait son chemin. Sous impulsion américaine, les pays du G7 se sont d'ailleurs engagés à ce propos. Et maintenant, il est l'heure de regarder quel bénéfices pourraient en tirer. Le CAE (conseil d'analyse économique) chargé de conseiller le gouvernement , consière cet impot mondial comme un dispositif "très puissant" qui "pourrait remettre en cause l'existence même des paradis fiscaux" et bien évidemement emêcher les multinationales d'éviter de payer l'impôt.

Grâce à cet outil, l'État pourrait récuperer 5,9 milliards de recette fiscales par an à court terme grâce à l'argent d'entreprises françaises. Il s'agirait d'un rapatriement d'argent venant de la Suisse, des Pays-Bas et du Luxembourg.

L'Allemagne, elle gagnerait 8,3 milliards d'euros et les USA 15 milliards d'euros.

Sur le temps long, les paradis fiscaux s'adapteront cependant et le gain de cette réforme mondiale s'établierait alors à 2 milliards d'euros.

