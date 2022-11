Agnès Pannier-Runacher

Selon une enquête du site d'information Disclose et d'Investigate Europe, Arjunem, est un acronyme derrière lequel se cache une donation familiale au profit de ses enfants mineurs qu'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la transition énergétique, n’a jamais rendue publique.

Agnès Pannier-Runacher a pourtant eu par deux fois l’occasion d’en informer la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), lors de sa nomination au ministère de l’économie en 2018, puis à celui de l’industrie en 2020. Or, ses déclarations d’intérêts et de patrimoine ne font aucune mention de cette affaire d’héritage.

D’après l’enquête de Disclose et Investigate Europe (IE), le montage d’Arjunem, qui prend sa source dans des paradis fiscaux, renferme un possible conflit d’intérêts entre la ministre de la transition énergétique et le groupe Perenco. Une firme opaque, deuxième producteur français de brut après TotalEnergies, dont Jean-Michel Runacher, associé d’Arjunem et père de la ministre, était jusqu’à récemment l’un des dirigeants historiques.