Tour Eiffel

"Durant toute l’année 2023, au pied de la tour Eiffel, si les vacanciers ont soif, veulent déguster des churros ou s’acheter un porte-clé de la Dame de fer, ils n’auront pas le choix" raconte Le Parisien

"Il leur faudra se tourner vers les draps tendus sur le macadam par les vendeurs à la sauvette qui se répartiront un « gâteau » estimé à plus de dix millions d’euros par an. Car la Ville de Paris a décidé d’expulser tous les kiosquiers autour du Trocadéro et de la tour Eiffel." à cause de travaux pour les Jeux Olympiques de 2024.

"Jeudi 24 novembre, l’avocat de la Ville de Paris avançait encore les mêmes arguments devant le juge de l’exécution : « Le projet de réaménagement autour de la tour Eiffel et du Trocadéro doit impérativement être terminé fin 2023 pour être remis au comité d’organisation des Jeux olympiques, et nous avons besoin que les commerçants libèrent les lieux. Ces emplacements gênent le démarrage des travaux. »"

"« Les kiosques ne dérangent absolument pas, ils ne sont même pas situés sur les coins de pelouse qui doivent être créés, plaide Me Charles-Édouard Forgar qui défend plusieurs commerçants" ajoute Le Parisien.