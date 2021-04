La limite de la circulation à 10 km serait levée et le couvre-feu allégé début mai, commerces et terrasses rouvriraient mi-mai

Terrasse restaurant

L'exécutif prévoit de lever dimanche 2 mai l'interdiction de s'éloigner de plus de 10 kilomètres de son domicile, d'alléger le couvre-feu et de rouvrir à partir de la mi-mai les terrasses, commerces non alimentaires et lieux de culture, avec des jauges réduites, selon une source proche de l'exécutif, mentionnée par l'Agence France-Presse, citée par Le Point.

Mais "Plusieurs points restent néanmoins en discussion. À commencer par le couvre-feu, que les plus prudents au gouvernement voudraient voir retardé d'une heure au plus en métropole, tandis que les partisans de la réouverture plaident pour 23 heures."

Et les jauges pourraient varier en fonction des territoires, selon le niveau de circulation du virus. Tandis que BFMTV indique que le couvre-feu serait allégé dès le 3 mai.