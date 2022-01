La junte malienne ordonne l'expulsion l'ambassadeur de France

Mali

Les autorités maliennes dominées par les militaires ont décidé d'expulser l'ambassadeur de France, a annoncé lundi 31 janvier la télévision d'État. souligne Le Figaro.

«Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour (...) l'ambassadeur de France à Bamako, son excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale (et) qu'il lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures», a annoncé un communiqué lu par la télévision d'État.

Les autorités maliennes expliquent cette décision par les récentes déclarations de responsables français qualifiées Les autorités maliennes ont justifié cette décision par les récentes déclarations «hostiles» de responsables français à leur encontre. «La France prend note de la décision des autorités de transition (maliennes) de mettre fin à la mission de l'ambassadeur de France au Mali. En réaction, la France a décidé de rappeler son ambassadeur» à leur encontre.