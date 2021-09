La France rappelle certains fondamentaux de sa diplomatie à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU

Jean-Yves Le Drian

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian est revenu aux fondamentaux de la diplomatie française à la tribune de l’ONU note RFI.

La mission de l’organisation est bien de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Or, le chef de la diplomatie française l’a affirmé à demi-mot, l’affrontement entre la Chine et les États-Unis peut mettre cet équilibre en danger.

Il a appelé à une réunion des cinq membres permanents du Conseil de sécurité - dont la France fait partie - et a proposé une troisième voie alternative à la stratégie américaine ou à la chinoise : « La France appelle de ses vœux la tenue d’un sommet du P5 pour établir un programme d’action commun afin de rendre au Conseil de sécurité la capacité d’exercer tout son mandat et afin d’engager le dialogue sur les sujets clés du contrôle des armements et notre sécurité collective. »

« Et c’est pourquoi, poursuit M. Le Drian, nous agissons et continuerons d’agir en faveur de la paix et de la stabilité dans l’espace indo-pacifique avec nos partenaires de bonne volonté dans cette région, et avec les autres, les Européens à nos côtés. »