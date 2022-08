La France n'est plus le premier exportateur net d'électricité en Europe

La France est passée d'exportatrice à importatrice d'électricité au premier semestre 2022.

Selon un rapport de l'analyste de données énergétiques EnAppSys paru ce mercredi 10 août, la France a perdu sa place de premier exportarteur net d'électricité en Europe.

La France «est passée d'exportateur net, plus tôt dans l'année, à un importateur net, qui résulte d'une chute dramatique de sa position nette globale», selon la structure britannique. Une situation due à des «problèmes structurels avec son parc nucléaire». Surtout, la situation «ne montre aucun signe d'amélioration prochaine», a déclaré Jean-Paul Harreman, directeur de EnAppSys BV, cité par Le Figaro.

Les pays du nord de l'Europe dominent largement ce classement. La Suède qui a supplanté la France comme premier exportateur; a exporté 16 térawattheures (TWh) entre janvier et juin, principalement vers la Finlande et le Danemark. L'Allemagne suit avec 15,4 TWh d'électricité envoyés à ses voisins. Le double du semestre 2021, afin de répondre notamment à la demande Française. Loin derrière la Bulgarie monte sur la troisième marche avec 6.6 TWh. L'Italie reste le premier importateur net durant la période avec 22TWh venant principalement de Suisse et de France.