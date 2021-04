La France et l'Europe doivent-elles instaurer une quarantaine obligatoire pour les voyageurs venant du Brésil ou même stopper les liaisons aériennes ?

Le Covid-19 à Manaus (Brésil)

L'épidémie de Covid-19 est hors de contrôle au Brésil. En cause : le variant P1, plus dangereux, résistant et contaminant. En en France contrairement au Portugal, les vols en provenance du Brésil, bien que réduits, n'ont pas été suspendus note France Inter. La France et l'Europe doivent réagir estime le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale d’établissement de l’AP-HP

Des tests PCR ou antigéniques sont demandés ou réalisés à l'arrivée. Mais cela n'est pas suffisant, selon Rémi Salomon : "Le variant brésilien est manifestement nettement plus transmissible que la souche historique, mais également probablement que la souche britannique. S'il arrive sur le sol européen et français, il pourra connaître une croissance rapide."

"Si on veut vraiment bloquer le variant brésilien, on bloque tous les voyages. C'est ce que fait le Portugal actuellement. Il n'y a aucun vol qui va du Brésil au Portugal. Ça c'est le moyen le plus radical. Après, on peut faire ce qu'on appelle une quarantaine, c'est à dire qu'on met les gens en isolement, dès l'arrivée et pendant une dizaine de jours, et on refait des tests à la fin de cette période d'isolement."

"Imposer une quarantaine, c'est ce que font les Britanniques et beaucoup d'autres pays dans le monde. Si vous ne la respectez pas, actuellement, en Grande-Bretagne, c'est 10 000 livres d'amende."

