La France a rempli ses objectifs de baisse des émissions de CO2 en 2022

Selon les chiffres officiels provisoires publiées par le Citepa, l'organisme mandaté pour réaliser l'inventaire français des émissions, les émissions de CO2 ont baissé de 2,5 % en France en 2022, pour atteindre un niveau estimé à 408 millions de tonnes équivalent CO2. Selon la stratégie nationale bas carbone (SNBC) fixée par l'Etat, le seuil à atteindre l'an dernier était de 410 millions de tonnes.

Alors qu’en 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19, les émissions avaient baissé de 9,6 % par rapport à l'année précédente, 2021 avait été marquée par un rebond (+6,4%). En 2022, la baisse tendancielle était conforme à ce qu’on observait avant la pandémie.

En 2022, les émissions ont baissé plus fortement sur les trois derniers mois de l’année, une évolution sans doute liée aux efforts de sobriété énergétique et à un automne relativement doux. L'effort le plus marquant a été réalisé dans les logements des particuliers : les émissions du secteur résidentiel ont reculé de 15 %. Celles de l'industrie manufacturière et de la construction ont baissé de 8 %, tandis que les secteurs des transports et de l'énergie progressaient, respectivement de 2 % et de 8 %, notamment à cause de l’arrêt des centrales nucléaires.

Les chiffres publiés ce lundi doivent encore être confirmés et les données définitives sont généralement connues en juin. À noter que depuis 2019, la France a atteint les objectifs de sa SNBC chaque année, malgré l'effet Covid.

Selon le Haut conseil pour le climat (HCC), pour atteindre son objectif de -40% entre 1990 et 2030, le pays devrait doubler le rythme de baisse de ses émissions à environ 16 millions de tonnes équivalent CO2 par an sur la période 2022-2030, soit -4,7% par an.