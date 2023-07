La fédération internationale de cyclisme interdit les compétitions féminines aux coureuses transgenres

Les compétitions cyclistes féminines ne seront plus ouvertes aux transgenres.

Lors d'une réunion extraordinaire, le Comité Directeur de l'Union Cycliste Internationale (UCI) a décidé d'adapter les règles actuelles sur la participation des athlètes féminines transgenres aux compétitions officielles.

Dans un communiqué, l'UCI explique ainsi que "désormais, les athlètes féminines transgenres ayant effectué une transition après la puberté (masculine) ne pourront plus participer aux épreuves féminines du calendrier international de l'UCI - toutes catégories confondues - dans les différentes disciplines". La décision s'appuie, selon l'UCI, sur l'état des connaissances scientifiques en la matière et notamment sur la non disparition des bénéfices de la téstostérone malgré les traitements hormonaux.

Cependant, pour les épreuves internationales, "la catégorie Hommes sera renommée Hommes/Open, et tout athlète ne remplissant pas les conditions de participation aux épreuves féminines sera admis sans restriction". La décision sera effective à partir du 17 juillet.