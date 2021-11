La droite et les écologistes vont-ils réussir à bloquer le projet de la tour Triangle à Paris ?

Paris

Bien que les architectes suisses Herzog et de Meuron aient revu leur copie pour qu’elle réponde à une plus grande mixité d’usages (outre un hôtel quatre étoiles, elle doit héberger une maison de santé et un équipement culturel), la pyramide qualifiée par Télérama de «part de brie géante dressée dans le ciel parisien» est accusée de tous les maux, à commencer par celui de briser «l’harmonie haussmannienne» de Paris, dixit Christine Nedelec, la présidente de l’association SOS Paris, qui défend «le patrimoine architectural» de la capitale note Libération.

Opposant de la première heure au projet, le maire Les Républicains du XVe arrondissement de Paris, Philippe Goujon, a annoncé dimanche son intention de demander le report du projet lors du prochain Conseil de Paris qui aura lieu du 16 au 19 novembre. A l’unisson des écologistes, selon lesquels «plus de quatre millions de mètres carrés de bureaux sont vacants sur le territoire francilien» ajoute Libération.