Dérapage continu

La dette française bat des records à 113% du PIB au premier semestre 2025, soit la somme de 3345 milliards d'euros

Alors que le gouvernement cherche activement à réduire le déficit public, la dette de la France poursuit sa progression. Matignon et Bercy travaillent d’arrache-pied pour identifier des pistes d’économies et assainir les comptes de l’État. Mais en parallèle, les chiffres de l’endettement continuent de s’aggraver. Dans un contexte de croissance molle et de dépenses publiques sous tension, l’objectif de ramener le déficit sous la barre des 3 % du PIB reste un défi majeur. Les coupes budgétaires envisagées ou en cours ne suffisent pas à enrayer la hausse continue de la dette, qui atteint désormais des niveaux records.