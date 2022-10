La destruction accélérée de l'Amazonie vénézuélienne passe presqu'inaperçue

Nicolas Maduro

Environ 60 % du territoire vénézuélien - 550 000 kilomètres carrés - appartient au biome amazonien , représentant 8 % de l'étendue du biome selon Americas Quaterly.

"Peut-être plus important encore, le Venezuela représente près de 20 % du Bouclier des Guyanes , une formation géologique unique au monde vieille d'environ 1,7 milliard d'années. Il est fortement boisé et est l'un des joyaux du biome amazonien. Mais le Venezuela a le taux de déforestation le plus rapide des néotropiques (les régions tropicales de l'hémisphère occidental) et le cinquième taux le plus rapide au monde, avec un total de 1,4 million d'hectares perdus entre 2016 et 2021." ajoute Americas Quaterly.

"L'un des principaux moteurs de cette déforestation est le cadre politique entourant l'Arco Minero de Orinoco (AMO), ou Orinoco Mining Arc. En 2016, le gouvernement du président Nicolás Maduro a créé illégalement l'AMO sans l'approbation de l'Assemblée nationale, lui attribuant 12 % du territoire du pays, une superficie plus grande que le Portugal." précise Americas Quaterly.

"Cependant, l'AMO a poussé les activités minières sur un territoire bien au-delà de ses frontières supposées. Cela comprend des zones protégées vierges, y compris le site du patrimoine mondial du parc national de Canaima, qui abrite Angel Falls, la plus haute chute d'eau de la planète, et les territoires ancestraux de divers peuples autochtones, notamment les Pemon, les Yanomami et les Yek'wana."