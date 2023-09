La Commission européenne prévoit une récession en Allemagne en 2023

Olaf Scholz et Ursula von der Leyen lors d'une réunion de la Commission européenne.

Bruxelles a revu sa prévision concernant l'Allemagne et anticipe désormais une récession de 0,4%.

La Commission européenne a très nettement réduit ce lundi 11 septembre sa prévision de croissance pour l'Allemagne en 2023, tablant sur un recul du Produit intérieur brut (PIB) de 0,4%, contre une croissance de 0,2% attendue jusqu'ici.

Bruxelles se base notamment sur la faiblesse des exportations et des indicateurs de confiance dans l'industrie en particulier dans les secteurs très consommateurs d'énergie qui sont "durement touchés par le choc des prix de l'énergie" lié à la guerre en Ukraine.

La croissance devrait se poursuivre cependant dans la zone euro et dans l'UE, mais à un rythme plus faible que prévu. Pour l'ensemble des 27 pays membres, Bruxelles table désormais sur 0,8% de croissance en 2023 et 1,4% en 2024.

Cela représente 0,2 point et 0,3 point de moins par rapport aux dernières prévisions dévoilées en mai dernier.

Reste à savoir quelle sera la conséquence de cette annonce de récession en Allemagne sur l'économie européenne.