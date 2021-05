vaccin Pfizer Biontech

L'Union européenne négocie avec Pfizer/Biontech la livraison de 1,8 milliard de doses de vaccin entre décembre 2021 à 2023 racontele quotidien allemand Die Welt.

Le commissaire chargé du marché intérieur, d'origine française, Thierry Breton, qui promeut l'expansion des capacités de production de vaccins au niveau de l'UE, a exprimé des inquiétudes lors de la réunion, de sorte qu'une approbation unanime n'a pas été possible.

Alors que les Etats-Unis, le Royaume Uni et Israël ont déja signé des commandes pour faire face à la prochaine campagne de vaccination, et aux futures mutations du virus, Certains en Europe craignent un retard dans la commande et donc dans les livraisons. “Ce serait un désastre dont la France serait responsable” déclare un diplomate à Die Welt.