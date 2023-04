La Chine va multiplier par 7 sa capacité de production d'électricité nucléaire d'ici 2060

La centrale nucléaire de Fuqing, en janvier 2021

Le parc nucléaire chinois devrait atteindre une capacité de 400 gigawatts d’ici 2060, soit un cinquième un cinquième de la production annuelle d’électricité. Cet objectif fixé par Pékin demande de gros investissements. Après 10 centrales nucléaires construites l’an dernier, La Chine prévoit d’en construire 24 de plus cette année. Actuellement, le pays dispose de 54 centrales nucléaires, dont deux EPR dans le sud du pays.

La Chine est le pays qui fait le plus d’efforts dans le domaine du nucléaire avec un nombre de réacteurs multiplié par 10 en 20 ans. Mais elle construit aussi deux fois plus de centrales à charbon que l’an dernier. L'éolien, le solaire, l'hydraulique et le nucléaire devraient couvrir un tiers de la demande d'électricité de la Chine d'ici 2025, selon les estimations de l'Administration nationale de l’énergie.