La chimie européenne déficitaire au premier semestre

Mappemonde

Les importations de produits chimiques sont passées devant les exportations dans l'Union européenne cette année, soulignent Les Echos.

Et sur les six premiers mois de l'année, l'Europe a importé 5,6 milliards d'euros de produits de plus qu'elle n'en a exporté.

« Nous avions déjà eu un déficit en volume, mais cette fois nous sommes déficitaires en volume et en valeur. Ce qui est d'autant plus inquiétant que l'Europe restait leader, jusqu'ici, dans les produits de spécialité », juge Marco Mensink, directeur général du Cefic, le Conseil européen de l'industrie chimique, cité par Les Echos.

Historiquement, le secteur dégageait en moyenne un excédent commercial de plus de 40 milliards de dollars par an. « Soudainement, nous avons été perdants des deux côtés, souligne Marco Mensink. La flambée des coûts de l'énergie a pénalisé les acteurs européens alors que le prix du transport a baissé et qu'il était donc moins cher d'expédier depuis les Etats-Unis ou la Chine. » précisent Les Echos