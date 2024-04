La BCE maintient ses taux mais ouvre la porte à une baisse prochaine

La BCE a décidé jeudi de laisser ses taux inchangés pour la zone euro pour la cinquième réunion consécutive, maintenant son taux de dépôt à 4,0%, le plus haut niveau depuis la création de l'euro en 1999, atteint en septembre 2023 après dix relèvements consécutifs. Le taux de refinancement et le taux de facilité de prêt marginal se situent respectivement à 4,50% et 4,75%.

« La plupart des mesures de l’inflation sous-jacente diminuent, la hausse des salaires se tasse progressivement et les entreprises absorbent une partie de l’augmentation des coûts de main-d’oeuvre à travers leurs bénéfices », constate le Conseil des gouverneurs dans un communiqué de presse. Dès lors, si les prochaines données continuent de confirmer le ralentissement de la dynamique des prix, le conseil souligne qu'il « serait opportun de réduire le caractère restrictif actuel de la politique monétaire ».

Ainsi, sauf grande surprise, les conditions seront réunies pour une baisse des taux lors de la prochaine réunion en juin.

Au stade actuel de la discussion, l'institution « ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière », et elle va continuer à se fier aux données du moment pour fixer son cap monétaire, selon un communiqué.

Les économistes d'ING estiment que la BCE optera pour une politique « lente » de réduction de taux de 25 points de base tous les trimestres.