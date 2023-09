La BCE augmente son taux de référence à un niveau record

L’institution de Francfort augmente finalement son taux de référence de 0,25 point, au plus haut niveau de son histoire. Cette décision intervient après neuf remontées consécutives des taux, passés de -0,50 % à 3,75 % (pour le taux de dépôt). Les vingt gouverneurs de banques centrales de la zone euro et six membres du directoire sont entrés en conclave mercredi matin à Francfort, au siège de la BCE.

La BCE clôture sans doute ce jeudi un cycle de politique monétaire, avant une ère nouvelle. La semaine prochaine, la Réserve fédérale américaine devrait sans doute marquer une nouvelle pause dans sa hausse des taux, qui atteignent déjà plus de 5,25 %. En revanche, la Banque d'Angleterre pourrait relever son taux directeur (5,25 %) pour la quinzième fois face à une inflation toujours pas maîtrisée. L'incertitude demeure sur l'attitude des banques centrales suisse, suédoise et norvégienne, qui se réunissent aussi la semaine prochaine.