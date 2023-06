La Banque de France compte 4,1 millions de personnes financièrement fragiles

Bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle : malgré la pression de la hausse des prix sur le budget des ménages, le nombre de personnes identifiées par la Banque de France comme étant en situation de fragilité financière a été stable en France en 2022, à 4,1 millions. Un chiffre élevé mais une évolution sous contrôle, donc, selon la banque centrale qui a rendu public quelques premiers chiffres avant de publier lundi à 12h le rapport annuel complet de l'Observatoire de l'inclusion bancaire.

Pour identifier cette population, les banques appliquent toute une série de critères, principalement identifiés par des incidents bancaires : chèques sans provision, découverts, toute sorte de situations révélant des finances fragiles. Alors que l'inflation en France (mesurée à 5,1% sur un an au mois de mai, selon l'Insee) comprime le budget des ménages, et dans un contexte de défiance généralisée à l'égard des banques, le sujet de l'inclusion bancaire s'avère particulièrement sensible. En réponse à ce phénomène, la Banque de France avait annoncé en novembre dernier la mise en place d'un numéro de téléphone unique, le 3414, afin notamment de simplifier l'accès à l'information et aux dispositifs d'aides pour ce public fragile.

Plus problématique, la banque centrale dévoile également en avant-première lundi une progression de 14% l'an dernier des microcrédits, pour atteindre une somme totale de 1,95 milliard d'euros. Un type de financement qui vise à répondre à des problématiques personnelles ou professionnelles de "personnes exclues du système bancaire classique du fait d'une insuffisance de revenus et/ou d'une situation de précarité sociale". Son augmentation révèle donc une précarisation grandissante au bas de l'échelle sociale.

En revanche, l'institution affiche un nombre de dossiers de surendettement en baisse de 7% en 2022 par rapport l'année précédente, un chiffre engageant, déjà publié en début d'année, mais questionné régulièrement par les syndicats qui ne le jugent pas exhaustif.