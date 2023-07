L214 dénonce les pratiques d'un abattoir en Gironde et attaque l'État

L’association s’est introduite dans l’abattoir de Bazas (Gironde) et a pris plusieurs images, qui témoigneraient de pratiques «en violation grave de la réglementation».

L'association de défense des animaux L214 a réclamé mercredi la «fermeture d'urgence» d'un abattoir public à Bazas (Gironde) contre lequel elle porte plainte pour «cruauté et sévices», en engageant un recours en responsabilité contre l'État. La préfecture de Gironde a ordonné une «inspection complète» des lieux qui sera réalisée «sans délai», tout en assurant que l'abattoir concerné était «régulièrement contrôlé» par des vétérinaires, les dysfonctionnements relevés faisant à chaque fois l'objet de «mesures correctives».

À l’appui de ces accusations, L214 a mis en ligne des images tournées en avril et mai dans cet établissement situé à Bazas, détenu majoritairement par la communauté de communes locale et en difficulté financière depuis plusieurs années. Cette vidéo montre «des pratiques et des installations qui sont en violation grave de la réglementation», affirme L214, qui annonce une plainte «pour cruauté et sévices graves commis envers des animaux» (vaches, taureaux, veaux, agneaux, porcelets) auprès du parquet de Bordeaux.