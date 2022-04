Centrale à charbon en Allemagne

L'Union européenne prévoit de proposer l'arrêt des importations de charbon en provenance de Russie en réponse directe aux informations selon lesquelles les forces russes auraient commis des crimes de guerre en Ukraine indique l'agence Bloomberg.

Les détails de l'élimination progressive du charbon importé sont toujours en discussion. L'UE n'envisage pas de sanctionner le pétrole ou le gaz russes pour l'instant, malgré une pression intense pour infliger davantage de sanctions économiques à Moscou,

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra à Kiev cette semaine pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy en signe de soutien.

Sur le fond, les Européens admettent désormais qu’il leur faut s’organiser pour ne plus dépendre de la Russie, d’où provient une grande partie de leurs importations de gaz (40 %), de pétrole (25 %) et de charbon (46 %). Ce qui était tabou au début de la guerre ne l’est plus souligne Le Monde.