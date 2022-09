L'offensive ukrainienne marque des points

Char russe

En affirmant avoir repris 3 000 km 2 de territoire dans l’est du pays, l’armée ukrainienne a fait mentir tous les pronostics. La contre-offensive avance beaucoup plus vite que prévu et pourrait aboutir à de nouvelles percées face aux Russes, estime l’historien militaire Michel Goya cité par Libération.

Il faut mettre en parallèle ce chiffre de 3000 - avec les quelque 120.000 km2 du territoire ukrainien que les Russes contrôlent à ce jour. C'est certes peu en soi si l'on se limite à calculer une fraction, mais c'est considérable si l'on songe que «les Russes, de juin à fin août, ont conquis 1700 km²», comme l'explique le stratégiste Joseph Henrotin dans un entretien accordé ce dimanche au Figaro.

La contre-offensive de Kiev se poursuit au sud et à l'est du pays. Sur l'ensemble de la ligne de front, « les forces ukrainiennes ont réussi à chasser l'ennemi de plus de 20 localités » en 24 heures, indique l'armée dans son rapport matinal cité par Le Parisien.

En cinq jours, la poussée ukrainienne se compte déjà en dizaines de kilomètres. Des chiffres d'autant plus impressionnants que la ligne de front, depuis au moins deux mois, s'était figée, faisant dire à de nombreux observateurs que le conflit allait se transformer, surtout avec la fin de l'été et le mauvais temps à venir, en guerre de position écrit Le Figaro.