L'inflation recule pour la première fois en 17 mois dans la zone euro

Dans sa dernière publication relative à l'inflation, ce mercredi, Eurostat indique que le taux d'inflation en zone euro a reculé, à 10%, en novembre. Un niveau en net recul par rapport au record de 10,6% atteint en octobre. C’est le premier recul depuis le mois de juin 2021, soit 17 mois.

À l’époque, l’inflation atteignait 1,9%. Un taux qui a progressé régulièrement, jusqu'à dépasser la barre des 5% en janvier 2022. La guerre en Ukraine a ensuite conduit à une flambée des prix, portant le taux de 5,9% à 7,4% entre février et mars. Enfin, la rentrée et l'approche de l'hiver ont porté les prix vers des sommets, et le taux finalement dépassé les 10% entre septembre et novembre.

Le recul de l'inflation en novembre est principalement expliqué par la baisse des prix de l’énergie. Les factures de produits alimentaires, de l'alcool et du tabac ont, au contraire, continué à gonfler, atteignant 13,6% sur douze mois en novembre. L'inflation des biens industriels est quant à elle stable, à 6,1%. Enfin, celle des services était en léger recul, à 4,2%, précise le service statistique de la Commission européenne.

Dans le détail, le taux d'inflation varie du simple au double au sein des pays membres de la zone euro. Il dépasse, en novembre, la barre des 20% sur un an dans les trois pays baltiques alors que la France et l’Espagne comptent parmi les nations les moins touchées, avec une inflation de 7,1 et 6,6%, respectivement.