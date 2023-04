L'inflation en hausse à 5,9% sur un an en avril, selon l’Insee

D'après les données de l'Institut nationales de la statistique et des études économiques, la hausse des prix a accéléré sur un an au mois d'avril, pour rétablir à 5,9%

Après avoir ralenti à 5,7% en mars, l’inflation a rebondi à 5,9% en avril, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee, qui attribue ce sursaut aux prix de l'énergie et des services. Le coût des produits énergétiques a ainsi progressé de 7% entre avril 2022 et avril 2023, après une hausse plus modérée de 4,9% sur un an en mars.

La hausse des prix des produits alimentaires a été moins rapide qu’au mois de mars, puisque leurs prix ont progressé de 14,9% sur un an après avoir tutoyé les 16% le mois précédent. Le ralentissement de la hausse des prix alimentaires en avril concerne surtout les produits frais, dont le coût a progressé de 10,2% sur un an, après avoir bondi de plus de 17% en mars. Les autres produits alimentaires se sont renchéris de 15,8% sur un an, un rythme quasi identique à celui du mois précédent (15,7%).

Le prix des produits manufacturés a crû de 4,7% sur un an, un très léger ralentissement par rapport au mois de mars (4,8%). La consommation augmenteraient de 0,6% en avril 2023, après +0,9% en mars, toujours selon l'Insee.