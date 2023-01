Insee

En décembre 2022, l’indice des prix à la consommation (IPC) recule de 0,1 % sur un mois, après +0,3 % en novembre indique l'Insee.

Les prix de l’énergie se replient (‑3,6 % après +0,9 %) du fait de la baisse des prix des produits pétroliers (‑5,2 % après +0,3 %). Les prix des produits manufacturés ralentissent (+0,2 % après +0,4 %) et ceux de l’alimentation augmentent au même rythme que le mois précédent (+0,5 %). Les prix des services accélèrent (+0,3 % après +0,1 %), notamment ceux des services de transport (+2,3 % après +0,6 %).

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation reculent de 0,1 %, après +0,2 % en novembre.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 5,9 % en décembre 2022, après +6,2 % en novembre. Cette baisse de l’inflation est due au ralentissement des prix de l’énergie (+15,1 % après +18,4 %) et, dans une moindre mesure, des services (+2,9 % après +3,0 %). Les prix de l’alimentation augmentent sur un an au même rythme qu’en novembre (+12,1 %) et ceux des produits manufacturés accélèrent (+4,6 % après +4,4 %).