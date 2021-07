L’industrie automobile demande 17,5 milliards d’euros à l'Etat pour faire face à la disparition du moteur thermique

Automobile

Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui, Luc Chatel, président de la Plateforme filière automobile (PFA l’entité publique qui représente le secteur et ses 400 000 emplois en France) avec une délégation de quelques grands patrons et de syndicalistes annonce Le Monde.

Une rencontre qui se déroule un an après la mise en place du plan de sauvetage de l’été 2020 et surtout dans la perspective des arbitrages du « Green Deal » de la Commission européenne, prévus mercredi 14 juillet. Tout le monde s’attend à des décisions radicales : baisse drastique des émissions de CO 2 de l’automobile et interdiction du moteur thermique à horizon 2035.

La PFA réclame également une aide aux PME tricolores pour leur robotisation, très en retard si on compare avec les pays industrialisés équivalents.