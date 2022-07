L'homme qui a transmis 124.000 documents d'Uber à la presse se dévoile

La colère des taxis contre UberPop

"Après avoir travaillé des années comme homme de l’ombre et lobbyiste, il a choisi de devenir lanceur d’alerte et assume pleinement cette décision en révélant aujourd’hui son identité" écrit Le Monde qui lui consacre un article

"Mark MacGann, 52 ans, ancien responsable du lobbying d’Uber pour l’Europe de l’Ouest, l’Afrique et le Moyen-Orient, est l’homme qui a transmis au quotidien britannique The Guardian les centaines de milliers de messages et documents internes d’Uber qui constituent les « Uber Files »."

"M. MacGann, volubile Irlandais qui parle aussi un français parfait, a détaillé ses motivations dans un entretien au Guardian, expliquant vouloir réparer, au moins en partie, les torts qu’il avait aidé à causer".

"« J’étais là, à l’époque. J’étais celui qui parlait aux gouvernements, qui tentait de faire progresser Uber auprès des médias. J’étais celui qui disait qu’il fallait changer les règles parce que les chauffeurs allaient en bénéficier et qu’il y aurait d’énormes opportunités économiques », explique-t-il. Mais « il s’est avéré que ça n’était pas le cas. Il était clair que nous avions vendu un mensonge à tout le monde »" déclare Mark MacGann, cité par Le Monde.