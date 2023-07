Des émeutiers à Nice, Photo AFP

A L’Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne (Île-de-France), le maire et sa famille ont été attaqués à leur domicile. Une enquête a été ouverte.

Le parquet de Créteil vient d’ouvrir une enquête pour “tentative d’assassinat” après l’attaque sur le domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, en Île-de-France. L’assaut, survenu dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet, fait partie des nombreux actes de violences survenus depuis le début des émeutes dont souffre le pays tout entier. Il visait, cette fois, un élu Les Républicains : Vincent Jeanbrun.

Le maire, qui n’était pas chez lui au moment de l’attaque, a déploré une “tentative d’assassinat d’une lâcheté incroyable”, rapporte France Info sur son site. Sur Twitter, il évoque aussi un cap franchi “dans l’horreur et dans l’ignominie”.

>>> Plus d’informations sur ce tweet en cliquant sur ce lien <<<

Dans les faits, les assaillants ont opté pour une stratégie bien particulière et ont commis des faits d’une “gravité extrême” selon le procureur. Ils ont en effet utilisé une voiture-bélier dans l’espoir de mettre le feu au domicile de l’édile. "Selon les premières constatations, le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon (...) un accélérant a été découvert dans une bouteille de coca-cola", a ainsi détaillé le procureur de Créteil après s’être rendu sur place.

Et lui de poursuivre : “Ces faits seront à relier aux dégradations et exactions commises sur la mairie de L'Haÿ-les-Roses ces dernières nuits". C’est là que se trouvait l’élu au moment de l’assaut. Sa femme et son enfant, cependant, ont été blessés, informent nos confrères.

Le ministre de l’Intérieur comme la cheffe du gouvernement ont exprimé leur indignation à l’issue de cette attaque. "Le gouvernement est aux côtés de tous les maires. Ces attaques et violences contre les élus sont inacceptables", a ainsi fait savoir Elisabeth Borne, qui doit se rendre sur place dans la journée.